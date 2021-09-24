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Андрей Воробьев отказался от думского мандата

Андрей Воробьев отказался от думского мандата

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, возглавлявший список "Единой России" на выборах в регионе, отказался от мандата депутата Госдумы, - сообщили сегодня в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Воробьев остается на занимаемой должности", цитирует собеседника "Интерфакс".

Напомним, 19 июня подмосковный губернатор возглавил список "Единой России" на выборах в Государственную думу по Московской области, который был оглашен на XX съезде партии.

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Вестник Кавказа

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