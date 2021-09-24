Андрей Воробьев отказался от думского мандата
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, возглавлявший список "Единой России" на выборах в регионе, отказался от мандата депутата Госдумы, - сообщили сегодня в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Воробьев остается на занимаемой должности", цитирует собеседника "Интерфакс".
Напомним, 19 июня подмосковный губернатор возглавил список "Единой России" на выборах в Государственную думу по Московской области, который был оглашен на XX съезде партии.
Вестник Кавказа
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