Ограничения по коронавирусу смягчают в Азербайджане

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о смягчении особого карантинного режима в стране.

Санитарные меры стало возможным ослабить благодаря росту числа вакцинированных и неуклонному снижению уровня заболеваемости.

С первого октября снимается ограничение на работу общественного транспорта, в том числе в выходные.

С этого же дня разрешается работа центров отдыха и развлечений (включая клубы), детских развлекательных центров; концертных залов, театров, кино и т. п. (заполняемость не более 50%); детских и других развлекательных центров при крупных ТЦ, в том числе кино (заполняемость не более 50%).

Всем этим объектам можно будет работать до полуночи. В закрытых помещениях лица старше 18 лет могут находиться только при наличии COVID-паспорта или сертификатов о противопоказаниях к вакцинации либо об иммунитете.

Кроме того, не менее 80% сотрудников в этих сферах должны получить COVID-паспорт или сертификаты.

Для регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом (кроме такси) между городами и районами (но не Баку, Сумгайытом и Абшеронским районом) лицам старше 18 лет с первого октября понадобится сертификат о вакцинации первой дозой, через месяц - сертификат о вакцинации второй дозой или сертификат иммунитета.

Остаются в силе общие требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдение социальной дистанции и гигиены рук.