Чавушоглу рассказал, зачем Евросоюзу нужно сотрудничать с Турцией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, что непременным условием обеспечения международной и региональной стабильности является сотрудничество ЕС с Турцией.

"Мы обсудили Афганистан, Восточное Средиземноморье и отношения Турции и ЕС. Евросоюз должен сотрудничать с Анкарой во имя международной и региональной стабильности", - написал глава турецкого внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

В рамках визита в Нью-Йорк Мевлют Чавушоглу также встретился с министрами иностранных дел Анголы и Нигера Тете Антонио и Хассуми Массоуду. Помимо этого, он принял участие в заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру, передает агентство Anadolu.