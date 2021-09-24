Непогода не дала спасателям спустить тела погибших на Эльбрусе

Спасатели не смогли добраться до места нахождения тел троих погибших альпинистов на Эльбрусе высоте 5300 м из-за ухудшения погоды, - рассказал представитель экстренных служб.

"В связи с ухудшением погоды группа спасателей не дошла до места нахождения трех погибших альпинистов", рассказал собеседник, добавив, что сейчас они возвращаются в пункт постоянной дислокации в Терсколе, который находится на высоте 2800 м.

"Подъем группы спасателей к месту нахождения тел трех погибших альпинистов планируется в субботу", - добавил собеседник агентства.

Напомним, накануне 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 м в из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике. Сегодня планировалось спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших.