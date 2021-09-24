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Непогода не дала спасателям спустить тела погибших на Эльбрусе

Непогода не дала спасателям спустить тела погибших на Эльбрусе

Спасатели не смогли добраться до места нахождения тел троих погибших альпинистов на Эльбрусе высоте 5300 м из-за ухудшения погоды, - рассказал представитель экстренных служб.

"В связи с ухудшением погоды группа спасателей не дошла до места нахождения трех погибших альпинистов", рассказал собеседник, добавив, что сейчас они возвращаются в пункт постоянной дислокации в Терсколе, который находится на высоте 2800 м.

"Подъем группы спасателей к месту нахождения тел трех погибших альпинистов планируется в субботу", - добавил собеседник агентства.

Напомним, накануне 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 м в из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике. Сегодня планировалось спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших.

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Вестник Кавказа

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