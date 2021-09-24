Нацгвардеец погиб на учебном полигоне в Узбекистане

Военнослужащий Нацгвардии Узбекистана, 21-летний Р. Б., погиб при взрыве снаряда на учебном полигоне в Чирчике (Ташкентская область), об этом рассказал пресс-секретарь Генпрокуратуры республики в своем Telegram-канале.

Изначально о произошедшем рассказали родители погибшего в видеообращении, опубликованном в интернете. По их словам, юноша был призван в ряды Национальной гвардии в марте, а в августе их уведомили о его гибели и привезли его тело.

По итогам проверки Генпрокуратура установила, что военнослужащий погиб 21 августа из-за тяжелых травм, полученных при взрыве снаряда на учебном полигоне в Чирчике.

Военной прокуратурой города в тот же день было открыто уголовное дело по ст.97 УК "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Расследование взято на личный контроль генпрокурором, передает Sputnik Узбекистан.