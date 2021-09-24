Непогода оставила без света три района Дагестана

Непогода оставила без света более 35 тысяч жителей трех районов Дагестана.

"Порывистый ветер спровоцировал частичное отключение электроснабжения в трех районах Дагестана - Шамильском, Цунтинском и Тляратинском", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На данный момент специалисты восстанавливают электроснабжение в этих районах, - сообщили в ПАО "Россети Серверный Кавказ".

Сколько времени займет ремонт линий, в сообщении не указывается.