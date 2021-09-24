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Непогода оставила без света три района Дагестана

Непогода оставила без света три района Дагестана

Непогода оставила без света более 35 тысяч жителей трех районов Дагестана.

"Порывистый ветер спровоцировал частичное отключение электроснабжения в трех районах Дагестана - Шамильском, Цунтинском и Тляратинском", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На данный момент специалисты восстанавливают электроснабжение в этих районах, - сообщили в ПАО "Россети Серверный Кавказ".

Сколько времени займет ремонт линий, в сообщении не указывается.

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Вестник Кавказа

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