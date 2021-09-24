МИД Франции сообщил, чего хочет от России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым о готовности Парижа вести структурированный диалог с Москвой. Об этом говорится в сообщении французского МИД.

"Министр заявил о готовности Франции вести структурированный и требовательный диалог с Россией для установления более стабильных и предсказуемых отношений с этой страной", - сказано в заявлении.

В ведомстве также поведали, что Ле Дриан и Лавров обсудили международные кризисы, в особенности Афганистан, Украина и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает РИА Новости.

Напомним, встреча министров иностранных дел Франции и России Жан-Ива Ле Дриана и Сергея Лаврова состоялась ранее на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.