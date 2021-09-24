Массовые мероприятия на Ставрополье отменены до ноября

Власти Ставрополья из-за сложной ситуации с коронавирусом продлили запрет на проведение массовых мероприятий до конца октября.

"Ситуация не улучшается, мы видели на протяжении двух недель определенную стабилизацию. Но сегодня, не выходя из третьей, мы фактически уходим в четвертую волну пандемии. Мы предполагали приостановку общественно значимых мероприятий до 1 октября, но внесли изменения в наше постановление: не будем ничего проводить в октябре, все мероприятия закрыты", - заявил на видеозаписи, опубликованной в его аккаунте в Instagram, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, передает ТАСС.

Отменены и мероприятия в День края, отмечаемый 25 сентября.

Напомним, с начала пандемии в Ставропольском крае выявили 83 740 случаев коронавируса. Из-за осложнений, вызванных последствиями болезни, умерли 2 843 человека. Сегодня краевой Минздрав сообщил, что в регионе начинается четвертая волна пандемии коронавируса.