В Совете ООН по правам человека призвали Ереван полностью предоставить Баку карты минных полей

Программный директор аккредитованного при ООН Института права и развития (IRDG), штаб-квартира которого находится в Женеве, Джоэль Фукс в ходе 14-го заседания 48-й сессии Совета по правам человека ООН сообщила о военных и экологических преступлениях, которые Армения совершила против Азербайджана, озвучив также призыв к Еревану представить Баку все карты минных полей.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Выступая в ходе интерактивного диалога со специальным докладчиком на тему "О последствия здорового регулирования, удаления опасных веществ и отходов для прав человека", Фукс подчеркнула, что IRDG серьезно озабочен воздействием опасных отходов, особенно наземными минами, поскольку это негативно сказывается на окружающей среде и производстве продуктов питания: сельскохозяйственные земли становятся непригодными для использования, уничтожаются источники средств к существованию.

Спикер отметила, что институт призывает Совет по правам человека и мировое сообщество реализовать дополнительные меры для защиты жителей и окружающей среды на Южном Кавказе, а также оказать поддержку миру и миротворческой деятельности.

"IRDG призывает к расширению сотрудничества в регионе и просит правительство Армении предоставить правительству Азербайджана информацию о местонахождении оставшихся мин. Несправедливо вызывать больше жертв и ранений, когда можно легко обезвредить мины", - указала Фукс.

Программный директор IRDG заявила, что непредоставление карт минных полей повлечет ряд негативных социально-экономических и экологических последствий, так как эксплуатационные и логистические расходы на поиск мин будут очень высокими для Азербайджана и донорских организаций, что может отрицательно повлиять на сферу развития, причинить ущерб праву на жизнь и ухудшить экологическую обстановку в регионе.