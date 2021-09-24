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Лавров проведет в США встречу с Гуттеришем

Лавров проведет в США встречу с Гуттеришем

В пятницу, 24 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил источник в российской делегации.

По его словам, глава внешнеполитического ведомства встретится также с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи, президентом Словении Борутом Пахором и министром иностранных дел Мали Абдулаем Диопом.

Источник также сообщил, что Лавров примет участие в министерской встрече в формате Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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