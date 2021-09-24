Новак: Россия продолжит надежно поставлять миру энергоресурсы

Россия сохранит свою роль надежного поставщика газа и электроэнергии для всего мира, а в будущем будет обеспечивать мировой рынок и водородом, заявил в своем выступлении в ходе диалога высокого уровня по энергетике Генеральной Ассамблеи ООН вице-премьер РФ Александр Новак.

"Россия будет и впредь надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, в том числе электрической энергии, трубопроводного и сжиженного природного газа, а также водорода", - цитирует Новака РИА Новости.

Приоритетом для России остается задача ликвидации энергетической бедности и надежного обеспечения потребителей всех стран мира доступными по цене энергоносителями, РФ готова оказывать содействие развивающимся странам в достижении целей устойчивого развития ООН, отметил Новак, напомнив: природный газ будет долго оставаться одним из основных видов энергии в мире за счет его экологичности. Что касается другого газа - водорода, то в России созданы благоприятные условия для развития этого вида энергетики.

Вице-премьер подчеркнул важность баланса между традиционными и альтернативными энергоресурсами, отметив, что только так модно будет пройти эволюционный путь к низкоуглеродному будущему без ущерба для энергетической безопасности.