Знаковое интервью Алиева о войне и мире

Спустя почти год после Второй Карабахской войны между сторонами конфликта продолжаются приграничные инциденты, звучат гневные заявления, а в регионе проводятся военные учения. Баку и Ереван обмениваются привычно жесткими сигналами; Турция и Армения шлют друг другу "позитивные сигналы"; Иран, пытаясь найти свое место в обновленном регионе, то ссорится, то мирится с Азербайджаном из-за транзитных проблем, возникших после 44-дневной войны, и даже проводит показательные учения у берегов Араза. Россия, оставаясь как бы сторонним наблюдателем, на деле также глубоко вовлечена в перипетии южнокавказской игры.

Крайне интересными на этом фоне представляются высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученные им в интервью журналу "Национальная оборона". Стоит отметить некоторые штрихи в его риторике в отношении армянского народа. Так, говоря о взятии азербайджанской армией населенных пунктов Солтанлы и Амирварлы в ходе войны, Алиев отметил, что там был очень мощный укрепрайон, и подчеркнул, что на некоторых участках фронта "армяне стояли до конца". "Мы это должны отметить. Я думаю, что ни у кого не должно быть сомнений в том, что в некоторых операциях армянская сторона проявляла стойкость, и ни в коем случае нельзя недооценивать противника, принижать или умалять его достоинство", - сказал глава азербайджанского государства.

Или же взять, например, подробности подписания трехстороннего Заявления в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, раскрытые Ильхамом Алиевым: "Президент России – человек очень деликатный, очень тонкий, ко всем относится очень уважительно, и я сказал, что не буду настаивать, мне не нужны дополнительные какие-то моменты, связанные с унижением Пашиняна, потому что это унижение не человека, а страны, а это мы не можем себе позволить".

То есть, как минимум, в двух эпизодах интервью президент Азербайджана дал четкий посыл о том, что не заинтересован в унижении проигравшей стороны. Да, танцы подвыпившего Никола Пашиняна в Шуше, имеющей сакральное значения для азербайджанцев, больно ударили по их гордости и самолюбию. Однако победа, венцом которой стала Шушинская операция, смыла горечь тех дней. Слова Алиева можно расценивать и как сигнал для внутренней аудитории – мы победили, но нельзя расслабляться и переходить в режим беззаботного "ура-патриотизма". Нельзя допускать ошибок, которые в свое время допустила Армения. Война обошлась в тысячи жертв с обеих сторон, и упрощать произошедшие события в угоду эмоциям не следует. Куда важнее сегодня – капитализировать победу, и двигаться вперед по пути к стабильному и предсказуемому Кавказу. И в этом вопросе, что весьма показательно, Алиев связывает свои надежды именно с Россией и лично президентом Владимиром Путиным. "С президентом России нас связывают очень доверительные отношения. Это важно между политиками, особенно политиками соседних стран, – доверять друг другу. Это именно то, что существует между нами. И, конечно, чувство глубокого взаимного уважения. Наши цели полностью совпадают", - отметил Алиев.

"Сейчас у нас новый этап, поскольку взаимодействие более тесное, контакты более активные, с учетом нахождения российских миротворцев в Карабахском регионе. Естественно, эта тема также постоянно на повестке дня, и должен отметить, что почти год прошел и совершенно все идет в штатном режиме, без эксцессов, наоборот, с полным взаимопониманием, взаимодействием. И мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации. Это важный фактор стабильности", - говорит Алиев, рассчитывая на запуск процесса примирения между армянами и азербайджанцами. - Мы тоже соседи и никуда друг от друга не денемся. Поэтому надо эти реалии правильно воспринимать. И тут роль России, конечно, очень важна, и мы видим, что эта роль очень позитивная".

Конструктивные мысли, озвученные в интервью азербайджанским лидером, резко контрастируют с мрачной картиной ситуации в регионе, которую упорно рисуют армянские эксперты и некоторые российские коллеги из определенных медиахолдингов. Продвигаемый ими нарратив, согласно которому "турецко-азербайджанский альянс" -противник "российско-армянского блока", быстро изживает себя. Настолько быстро, что под новые условия не успевают подстроиться закостеневшие в своем конфронтационном подходе эксперты и политологи, тяготеющие к "армянскому полюсу" закавказской аналитической мысли. О каком "армяно-российском блоке" в контексте Карабаха могла вообще идти речь, если, как оказалось, Ильхам Алиев и Владимир Путин созвонились лишь на 11-й день боевых действий в регионе? Пора бы уже признать, что как такового российско-армянского блока в карабахском конфликте не существовало и не существует в принципе – есть армия России, российская военная база в Армении, и (теперь уже разгромленная на территории чужого государства) армянская армия, залечивающая свои раны под российским зонтиком безопасности.

До войны Армения использовала этот "зонтик" для того, чтобы сконцентрировать свои ударные группировки на карабахском фронте, однако даже это не стало непреодолимым препятствием на пути азербайджанской армии. Стала ли препятствовать Москва продвижению азербайджанской армии? Ответ лежит на поверхности. Более того, его давал в одном из своих интервью президент Владимир Путин, заявивший о том, что Нагорный Карабах был и остается международно-признанной территорией Азербайджана.

Много также говорится о возросшей роли Турции в "российском подбрюшье". Призрак "Великого Турана" бродит по эфирам отечественных политических ток-шоу. Но можно ли однозначно утверждать, что Анкара и Москва являются противниками на Кавказе? Все зависит от подхода. Если рассматривать Закавказье через призму конфронтации и реваншизма, свойственную националистическим кругам в Армении (а также ее осевшей на Западе диаспоре), то да, они противники. Некоторые "говорящие головы" армянской диаспоры в России доходят в своих рассуждениях чуть ли не до тезиса о столкновении "христианской и мусульманской цивилизаций" на Кавказе. Игнорируя тот факт, что Россия сама является многонациональной страной, в которой мирно уживаются представители всех религий. О каком столкновении цивилизаций в таких условиях вообще может идти речь? О каком "Туране" может идти речь, когда узбек, азербайджанец и казах, встречаясь, говорят между собой исключительно по-русски? Может быть, нам следует больше работать над тем, чтобы сохранить и продолжать эту тенденцию, усиливая нашу языковую и культурную политику на постсоветском пространстве, а не винить в возникающих проблемах коварных пантюркистов?

Да, у Турции на Кавказе действительно есть близкий союзник в лице Азербайджана. Но сегодня и Москва, и Анкара выступают с позитивной повесткой для региона, предлагая создание формата "3+3". При этом у России и Турции есть серьезные разночтения по Сирии и Крыму. Но даже стратегические противники Россия и США, несмотря на все имеющиеся колоссальные противоречия, абсолютно спокойно сотрудничали в формате Минской группы ОБСЕ. А ведь Россию и Турцию связывают масштабные совместные инфраструктурные проекты, сотрудничество по линии ВПК, торговля и туризм.

Сейчас на Южном Кавказе сложилась уникальная ситуация, когда Россия, Турция и Азербайджан выступают за открытие региональных коммуникаций и скорейшее наступление устойчивого мира. Мира, который может не наступить без взаимного признания Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга в их международно-признанных границах. Пойдет ли на этот тяжелый шаг Никол Пашинян, или же он выберет рискованную дорогу консервации текущей ситуации, оставив решение проблемы будущим правительствам или даже поколениям?

Говоря о послевоенной Армении, Ильхам Алиев, с присущей ему прямолинейностью, заявил: "Им надо начинать жить по-новому. Жить в совершенно других реалиях. И осознать: то, что было, больше уже никогда не будет. Армении надо трезво оценивать соотношение сил, геополитическую ситуацию, свои перспективы, а не впадать опять в иллюзии, какие-то мифологические басни. Но пока конструктива со стороны Армении мы не видим. Наверное, время пока не пришло. Но надежда, как говорится, умирает последней. Будем надеяться".

Трагизм ситуации заключается в том, что в кавказских реалиях, после того, как умирает надежда, как правило, начинают гибнуть люди.