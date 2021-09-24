"Человечество может не выдержать еще одной пандемии"

Человечество может не пережить еще одной пандемии, как показывает текущая ситуация. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.

"Я не буду оракулом и предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать, - да. ", - приводит его слова ТАСС.

В связи с этим Гинцбург призвал сделать очень серьезные выводы, причем как научные, так и организационные.