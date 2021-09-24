В Дагестане задержали браконьеров с полутонной осетровых

Сотрудники Росгвардии совместно с пограничниками ФСБ задержали в Дагестане браконьеров, промышлявших незаконной ловлей осетровой рыбы, - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

"Задержаны восемь местных жителей, у которых было изъято 63 экземпляра рыбы осетровой породы общим весом 493 кг, 223 экземпляров рыбы частиковой породы общим весом 40 кг", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также у них изъято 400 м рыболовных сетей, четыре резиновые лодки и два руль-мотора.

По факту задержания проводятся следственные мероприятия, по их результатам в отношении задержанных будет вынесено процессуальное решение, - добавили в ведомстве.