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В Дагестане задержали браконьеров с полутонной осетровых

В Дагестане задержали браконьеров с полутонной осетровых

Сотрудники Росгвардии совместно с пограничниками ФСБ задержали в Дагестане браконьеров, промышлявших незаконной ловлей осетровой рыбы, - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

"Задержаны восемь местных жителей, у которых было изъято 63 экземпляра рыбы осетровой породы общим весом 493 кг, 223 экземпляров рыбы частиковой породы общим весом 40 кг", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также у них изъято 400 м рыболовных сетей, четыре резиновые лодки и два руль-мотора.

По факту задержания проводятся следственные мероприятия, по их результатам в отношении задержанных будет вынесено процессуальное решение, - добавили в ведомстве.

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Вестник Кавказа

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