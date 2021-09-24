В МИД Ирана призвали США пересмотреть деструктивную политику в отношении страны

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США должны раз и навсегда пересмотреть свою деструктивную политику в отношении исламской республики.

"У народа Ирана богатая история, за ним стоит великая цивилизация. Так что США должны разговаривать цивилизованным языком с народом Ирана, а не языком угроз, давления и санкций", - цитирует главу иранского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Он подчеркнул, что Иран будет следить за действиями американских представителей и судить об отношениях со США по шагам, которые предпринимает президент страны Джо Байден.

По словам Абдоллахияна, в последнее время Тегеран получает противоречащие друг другу заявления из Вашингтона. В частности, он отметил, что США с одной стороны призывают Иран вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), а с другой стороны - вводят санкции.