Сочинские отели отчитались о рекордных доходах

Минувшим летом брендированные отели прибрежного и горного кластеров Сочи получили рекордные прибыли, доведя средний доход на номер до 11,2 тыс рублей, что более чем вдвое превышает показатель мая-августа 2019 года, - показало исследование консалтинговой компании JLL.

"Средневзвешенная загрузка отелей в прибрежном кластере Сочи за высокий период мая-августа составила 65%, что на 5% уступает показателю 2019 года. При этом средний тариф в эти месяцы побил все рекорды предыдущих лет и достиг 17,3 тыс рублей. В результате средневзвешенный доход на доступный номер за май-август достиг 11,2 тыс рублей, что более чем вдвое превышает показатель тех же месяцев 2019 года", - говорится в сообщении компании, передает "Интерфакс".

В гостиницах горного кластера показатели летнего сезона хуже, чем зимнего, но средневзвешенный доход на номер также на 79% выше, чем в 2019 году. В то же время загрузка отелей Красной Поляны снизилась до 57%, что на 8% по сравнению с показателями лета 2019 года.

Наилучшими операционные показатели сочинских гостиниц были в мае и июне. Но к июлю из-за открытия Турции, природных катаклизмов на Черноморском побережье и введения ковидных ограничений на заселение туристов их загрузка начала снижаться.