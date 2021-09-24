Патрушев и Салливан подчеркнули важность диалога по стратстабильности и кибербезопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Такое сообщение опубликовано на сайте СБ России.

Стороны рассмотрели вопросы, связанные с отношениями Москвы и Вашингтона. "Подчеркнута важность продолжения диалога России и США по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности", - указано в сообщении.

Кроме того, Патрушев и Салливан высоко оценили двустороннее взаимодействие по линии ряда ведомств, включая и прошедшую накануне встречу начальника Генштаба ВС России и председателя Комитета начальников штабов ВС США.

Политики также коснулись ситуации в Афганистане.

Разговор прошел по инициативе американской стороны.