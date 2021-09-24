В Крыму арестованы два крупных чиновника, подозреваемые в мошенничестве

Киевский районный суд Симферополя арестовал экс-министра строительства Крыма Михаила Храмова и бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, обвиняемых в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году.

Кабанов, Храмов, а также гендиректор компании "Мастер-ЮГ" Роман Журавлев, действуя сообща, похитили более 57 млн рублей бюджетных средств, - полагает следствие.

"Суд постановил избрать для Храмова Михаила Михайловича меру пресечения в виде заключения под стражу… до 22 ноября", - зачитала приговор судья Оксана Карчевская.

Адвокат Храмова Сергей Лутавинов заявил, что будет обжаловать решение суда.

Напомним, накануне парламент Крыма согласовал отставку Кабанова, которую принял глава региона Сергей Аксенов. Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов подал в отставку 22 сентября.