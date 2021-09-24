Назван напиток для профилактики рака печени

Доктор Александр Мясников назвал кофе эффективным средством для профилактики некоторых видов онкологии.

"Кофе полезен для сердца, для печени. Официальная химиопрофилактика рака печени", — сказал Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По его мнению, напиток также помогает при остеопорозе, подагре, раке простаты и многих других болезнях.

Стоит отметить, что врач порекомендовал не употреблять сахарозаменители тем, кто отказался от сахара. "Что шило на мыло менять? Вы тогда попытайтесь, если уж вы сахар потребляете, потреблять его в правильной форме, ну фрукты. Съешьте банан, съешьте виноград", - добавил он.

