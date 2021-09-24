"Талибан" определился с кандидатами на пост посла в России

Сформированное радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) правительство Афганистана определилось с кандидатами на пост посла в России. Об этом сообщил заместитель министра культуры и информации Забиулла Муджахид, отвечая на вопрос, есть ли уже кандидаты на пост посла в РФ.

"Да, но их имена мы объявим после признания", - цитирует замминистра РИА Новости.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.