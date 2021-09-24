В Сочи закрыли все пляжи

Мэрия Сочи объявило о штормовом предупреждении и переходе на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

"На время действия штормового предупреждения пляжные территории курорта будут закрыты для купания. Правоохранительному блоку, казачеству и Росгвардии поручено обеспечить охрану правопорядка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оперштаб города ведет круглосуточный мониторинг ситуации.

"На курорте объявлено экстренное штормовое предупреждение. Для координации всех сил и средств и немедленного реагирования на резкое изменение погодных условий организован муниципальный оперативный штаб. Все городские службы переведены в круглосуточный режим работы", - сказали в пресс-службе.

Напомним, что в Краснодарский край придет мощный циклон, который принесет сильные ливни с градом и штормовой ветер.