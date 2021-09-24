В Грузии рассказали, сколько граждан нужно привить от COVID-19 для противостояния новому штамму

Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что после 16 сентября уровень вакцинации от коронавируса COVID-19 в стране снижается.

Он предположил, что одной из причин является отсутствие коммуникации с населением.



Главный эпидемиолог Грузии также отметил, что на сегодняшний день в странце вакцинировано 26% взрослого населения. "К концу года должны быть вакцинированы 60%, чтобы этот Новый год был относительно нормальным для населения, но даже 60% уже недостаточно. Штамм "Дельта" оказался настолько коварным, что нужно больше", - цитирует Гамкрелидзе "Грузия Online".

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 603 763 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 572 353 человека, умерли – 8749.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 230 млн, из них более 4,7 млн человек скончались.