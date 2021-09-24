Иран сообщил о скором возвращении к переговорам по СВПД

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян заявил, что его страна в ближайшее время возобновит переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене.

"За последние месяцы мы не видели и толики позитивных шагов от администрации США. Так или иначе, ИРИ вернется за стол переговоров", - приводит слова Абдоллахияна РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время Тегеран пересматривает файлы по переговорам в Вене.

"И очень скоро переговоры Ирана со странами 4+1 возобновятся",- добавил глава ведомства.