Главная » Новости

Иран сообщил о скором возвращении к переговорам по СВПД

Иран сообщил о скором возвращении к переговорам по СВПД

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян заявил, что его страна в ближайшее время возобновит переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене.

"За последние месяцы мы не видели и толики позитивных шагов от администрации США. Так или иначе, ИРИ вернется за стол переговоров", - приводит слова Абдоллахияна РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время Тегеран  пересматривает файлы по переговорам в Вене.

 "И очень скоро переговоры Ирана со странами 4+1 возобновятся",- добавил глава ведомства.

785 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!