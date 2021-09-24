Ангелу Меркель атаковал попугай

Канцлер Германии Ангела Меркель в парке птиц в Марлоу подверглась атаке со стороны агрессивного попугая Лори.

Во время посещения парка Меркель пожелала покормить его обитателей. Для этого ей выдали бумажный стаканчик с кормом - так называемым нектаром лори, который приготовлен из высушенной пыльцы, фруктозы, зерна и воды.

В какой-то момент одна из птиц клюнула канцлера за палец. По данным газеты Tz, укус оказался довольно болезненным.

После Меркель изъявила желание познакомиться с европейским филином высотой около 60 см. Однако на этот раз канцлер проявила большую осторожность и осмотрительность, отказавшись держать его в руках. "Нет, нет. Я хорошо управилась с попугаями", - цитирует ее ТАСС.