В Казахстане людей перестанут выселять за долги по ипотеке

В Казахстане подписали меморандум по приостановлению реализации единственного жилища и выселения заемщиков, которые относятся к социально уязвимым слоям населения (СУСН).

Документ разрабатывался больше года, он уже вступил в силу и будет действовать 12 месяцев. Он подписан агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), алматинским акиматом, банковским омбудсменом, банками и общественными объединениями республики.

Меморандум направлен на защиту прав заемщиков из социально уязвимых слоев населения. Будут приниматься меры по урегулированию проблемной задолженности, в том числе рефинансированной. В период урегулирования проблемной задолженности банки приостанавливают подачу судебных исков для взыскания задолженности, реализацию единственного жилища, включая принятого на баланс банка, выселение заемщиков, в том числе бывших собственников этого имущества, находящегося на балансе банка, сообщили в пресс-службе АРРФР.