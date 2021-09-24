Казахстанский футбольный клуб наказали из-за болельщиков до конца сезона

Казахстанский футбольный клуб "Каспий" до конца текущего сезона будет проводить домашние матчи без зрителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Профессиональной футбольной лиги Казахстана в соцсети Instagram.

Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола в связи с неподобающим поведением зрителей, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, бросании бутылок на игроков команды соперников, в выходе болельщиков на поле и ненадлежащую организацию безопасности матча.

Напомним, 22 сентября состоялась встреча 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу между "Каспием" и "Астаной". (0:1). Результат игры вызвал недовольство местных болельщиков, которые начали забрасывать победителей бутылками и другими посторонними предметами. После завершения матча болельщики "Каспия" собрались уже за территорией стадиона и пытались создать помехи для проезда автобуса "Астаны".