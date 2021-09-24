Четвертая волна коронавируса начинается в Ставропольском крае

Ставропольский Минздрав сообщил, что в регионе начинается четвертая волна пандемии коронавируса.

"Мы должны констатировать, что, не выходя из третьей волны, у нас было небольшое плато несколько недель, сейчас мы входим в четвертую волну", - рассказал глава Минздрава края Владимир Колесников.

Колесников уверен - чтобы переломить ситуацию, нужно наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Чтобы на Ставрополье появился коллективный иммунитет, прививку должны сделать еще более 1,1 млн человек.

"Вакцинированы только 703 тыс человек, а двумя компонентами - еще меньше. Только 39% от целевой группы у нас привиты против коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.