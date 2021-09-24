Эрдоган: отношения Анкары и Вашингтона должны быть на совершенно ином уровне

Отношения между Турцией и США должны быть на совершенно ином уровне, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что у него никогда не было проблем с предыдущими американскими президентами, как это происходит с Джо Байденом.

"США продолжают поддерживать террористические группировки в гораздо большем объеме, чем мы предполагали. Отношения Турции и США, которые являются союзниками по НАТО, должны быть на совершенно ином уровне", - цитирует Эрдогана ТАСС.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что ему "не удалось хорошо начать работать" с Байденом. "Я хорошо работал с Бушем - младшим, с господином Обамой, с господином Трампом, но я не могу сказать, что мы хорошо начали с господином Байденом. Байден начал поставлять оружие, боеприпасы и снаряжение террористическим организациям в Сирии. Мы не собираемся равнодушно взирать на это", - приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.