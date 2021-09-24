В США предложили расширить военные контакты с Россией

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтону необходимо расширить военные контакты с Москвой, сообщает агентство "Associated Press".

Он отметил, что в рамках расширения военных контактов с Россией обе страны могут изучить вопрос допуска наблюдателей друг друга на свои военные учения. По его мнению, это увеличит прозрачность и снизит риски конфликтов.

Помимо этого, Милли рассказал о возможности рассмотреть установление более прочных контактов не только на высшем уровне.

"Мы можем этого не сделать, но мы должны хотя бы это рассмотреть", - подчеркнул он, добавив, что связь могут поддерживать и военно-морские лидеры.