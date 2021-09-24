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Спасатели, принимавшие участие в спасении альпинистов с Эльбруса, получат награды

Спасатели, принимавшие участие в спасении альпинистов с Эльбруса, получат награды

Участников спасательной операции на Эльбрусе представят к государственным наградам, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, участвовавших в спасательных работах на горе Эльбрус, представят к государственным и ведомственным наградам", - сказано в сообщении.

Напомним, что 23 сентября на высоте 5,4 тыс м на Эльбрусе группа альпинистов из 19 человек просила о помощи из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции спасены 14 человек, еще пятеро погибли.

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Вестник Кавказа

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