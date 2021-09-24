Цена бензина Аи-95 установила на бирже очередной рекорд
На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий день подряд фиксируются рекордные цены бензина марки Аи-95. В пятницу цена впервые превысила отметку 60,5 тыс рублей за тонну.
Согласно итогам торгов в пятницу, стоимость Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла до 60 570 рублей за тонну (плюс 0,3%).
Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) по итогам торгов сократилась на 6,3%, до 39 033 рубля.
Отметим, что розничные цены на бензин снижаются с начала сентября, свидетельствуют данные Росстата.
Вестник Кавказа
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