Цена бензина Аи-95 установила на бирже очередной рекорд

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий день подряд фиксируются рекордные цены бензина марки Аи-95. В пятницу цена впервые превысила отметку 60,5 тыс рублей за тонну.

Согласно итогам торгов в пятницу, стоимость Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла до 60 570 рублей за тонну (плюс 0,3%).

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) по итогам торгов сократилась на 6,3%, до 39 033 рубля.

Отметим, что розничные цены на бензин снижаются с начала сентября, свидетельствуют данные Росстата.