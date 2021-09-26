Гия Сралидзе в Шуше

Съемочная группа телерадиожурналиста Гии Саралидзе побывала в Шуше - городе, который во все времена, в том числе и во время двух Карабахских войн, играл особую роль в регионе.

Шуша – место для этого региона особое, знаковое. И отношение к нему соответствующее. Не только как к стратегически важному пункту на карте, а как к символу и городу сакральному. Именно поэтому потеря или взятие Шуши в ходе боевых действий воспринимались противоборствующими сторонами, как национальная трагедия или триумф. В двух Карабахских войнах за Шушу шли кровопролитные бои. Причем часто судьбу этих битв решали рукопашные схватки, как это было в ноябре 2020 года.

Взятие Шуши в ноябре 2020 года стало ключевым событием Второй Карабахской войны - после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от военно-политического центра непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики". Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения.

Шуша для Азербайджана всё равно, что Санкт-Петербург для России. И тот, и другой города появились по воле харизматичных правителей, - Петра Первого и Панах-Али Хана. Воздвигнуты, вопреки сложным природным условиям. Санкт-Петербург - на непроходимых болотах; Шуша, -в заоблачных горных кручах. И оба города в итоге превратились из господствующих над окружающими регионами цитаделей в "культурные столицы". Даже построены Питер и Шуша были в одном и том же XVIII веке, с разницей в несколько десятилетий.

В Шуше жили представители разных национальностей. Были десятилетия и даже столетия мирного сосуществования. Город, который возник как крепость, постепенно стал еще и важным центром абсолютно мирных занятий - культуры, искусства и торговли.

В Шуше всегда было много богатых людей, которые считали своим долгом и честью строить здания, мечети, церкви, основывать театры и школы.

Самая старая из сохранившихся в Шуше мечетей была построена в 1768 году Ибрагим-ханом, а самая старая церковь — в 1816 братьями Баадурянами. В 1912 году в Шуше стараниями врача Абдул Керима Мехмандарова была открыта первая русско-азербайджанская женская школа.

В конце XVIII — начале XIX века складывается шушинская школа мугамата - одного из основных жанров азербайджанской традиционной музыки. Первоначально это музыкальное направление было связано с исламом, точнее, с его мистическим течением -суфизмом. Голос певца, в обрамлении звуков, тара и кяманчи, - "троица", с помощью которой, суфии общались со Всевышним. Позже, когда, мугам шагнул за религиозные рамки, эта школа прославилась не только в Закавказье, но и на всем Ближнем Востоке, а затем и во всем мире.

Многие исследователи связывают известность города с особой ролью, которую он играл в сохранении и развитии всех жанров этого древнего вида искусства. Мугам в музыкальном мире ассоциируется именно с городом Шуша. Показательно то, что тогда не было деления по национальному признаку: наряду с плеядой всемирно известных азербайджанских мастеров мугама, из Шуши вышел целый ряд непревзойденных армянских виртуозов игры на кяманче, - этой "скрипке Востока".

К сожалению, от Шуши, которая в советские годы была культурным и одним из туристических центров Азербайджана, со старинными кварталами, уютным центром, музеями и музыкальными площадками, практически ничего не осталось. За 30 лет, которые город контролировали армянские формирования, не было восстановлено практически ни одного старинного здания, исторический центр Шуши мы увидели полностью разрушенным.

Работы по восстановлению исторического центра, да и всего города, только начинаются. В Шуше практически нет жителей. В городе сейчас находятся военные и строители. Восстанавливать надо всю городскую инфраструктуру: дороги, энергоснабжение, жилой фонд. Многие дома в плачевном состоянии. И все же жизнь постепенно возвращается в Шушу. Местные говорили нам о том, что многие шушинцы очень хотят вернуться в родные места. Но для этого надо восстанавливать дома и обеспечить людей работой. И конечно, встает вопрос безопасности. Сейчас город полностью контролируют военные. На всех важных объектах вооруженные посты. До установления прочного и окончательного мира, судя по всему, пока далеко.