Немецкий автопром делает ставку на водородные автомобили

Несколько крупных автопроизводителей, в том числе BMW и Audi разрабатывают прототипы легковых автомобилей на водородных топливных элементах наряду с автомобилями на аккумуляторных батареях в рамках процесса отказа от ископаемого топлива. Они рассчитывают на водород в отрасли, созданной, благодаря решению компании-первопроходца Tesla перейти на использование аккумуляторных батарей.

Eureporter отмечает, что мировой автомобильный центр, Германия, делает ставки на водородное топливо в сталелитейной и химической промышленности. По итогам выборов в этом месяце Зеленые могут войти в коалиционное правительство, где будут продвигать эти технологии. BMW – главный сторонник водорода среди автопроизводителей Германии, собирающийся создать модель для массового рынка к 2030 году. Компания также внимательно следит за изменением водородной политики в Европе и Китае, на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Компания премиум-класса из Мюнхена разработала прототип водородного автомобиля на базе внедорожника X5 в рамках проекта, частично финансируемого правительством Германии. Юрген Гульднер, вице-президент BMW, возглавляющий программу водородных топливных элементов, рассказал Reuters, что в 2022 году автопроизводитель создаст испытательный парк из почти 100 автомобилей. ”Независимо от того, что будет способствовать продвижению этой технологии, политика или спрос, продукт у нас уже будет”, - сказал Гульднер, добавив, что его команда занимается разработкой автомобилей следующего поколения. ”Мы в шаге от достижения цели. Мы уверены, что прорыв произойдет в этом десятилетии”, - добавил он.

Бренд премиум-класса Audi в составе VW сообщил Reuters, что собрал команду из более чем 100 механиков и инженеров, которые исследуют водородные топливные элементы для всей группы Volkswagen. Уже создано несколько прототипов.

Крупнейшие производители грузовых автомобилей, такие как Daimler AG , Daimler Truck, Volvo Trucks и Hyundai, считают водород беспроигрышным вариантом, потому что батареи слишком тяжелые для дальних поездок коммерческого транспорта. Тем не менее технология топливных элементов, при которой водород проходит через катализатор, производя электричество, пока слишком дорогостоящая для массовых потребительских автомобилей. Элементы сложны и содержат дорогие материалы. Хотя заправка происходит быстрее, чем зарядка аккумулятора, соответствующей инфраструктуры гораздо меньше.

Тот факт, что водород сильно отстает в гонке за доступный рынок, означает, что ярые сторонники технологии, в частности, немецкие Зеленые, отдают предпочтение легковым автомобилям с аккумуляторами, потому что с их помощью можно быстрее всего достичь главной цели - декарбонизации транспорта.

Однако Зеленые поддерживают использование водородного топлива для кораблей и самолетов и хотят вкладывать значительные средства в ”зеленый” водород, производимый исключительно из возобновляемых источников.

”Водород будет играть важную роль в транспортной отрасли”, - сказал Стефан Гельбхаар, официальный представитель партии Зеленых в бундестаге.

Однако политика бывает непредсказуемой: дизельное топливо подверглось критике после скандала Volkswagen по поводу мошенничества с выбросами Dieselgate в 2015 году. Некоторые автопроизводители рассматривают водородные технологии как страховой полис, поскольку ЕС нацелен ввести запрет на автомобили, работающие на ископаемом топливе в 2035 году.

В прошлом году Daimler заявила, что свернет производство Mercedes-Benz GLC F-CELL, внедорожника на водородных топливных элементах, но источник, знакомый с планами компании, сообщил, что проект может быть легко возобновлен, если Европейская комиссия или правительство Германии, в составе которого будут Зеленые, решит продвигать водородные автомобили.

В течение многих лет японские автопроизводители Toyota, Nissan, Honda и южнокорейский Hyundai были единственными, кто разрабатывал и продвигал автомобили на водородных топливных элементах, но они больше не монополисты. Китай расширяет свою инфраструктуру водородного транспорта: несколько автопроизводителей сейчас работают над автомобилями на топливных элементах, в том числе Great Wall Motor, которая планирует разработать внедорожники с водородным двигателем.

ЕС хочет построить водородные заправочные станции для коммерческих автомобилей. Автомобильный аналитик из Fitch Solutions Джошуа Кобб сказал, что блок, скорее всего, начнет продвигать водородные пассажирские автомобили только через два-три года, поскольку пока не понимает, чем платить за переход на аккумуляторные электромобили и как производить экологичный водород из возобновляемых источников. ”Не исключено, что если немецкие Зеленые придут к власти, они смогут ускорить процесс принятия законов, благоприятствующих созданию автомобилей на водородных топливных элементах”, - говорит Кобб.

Гульднер из BMW признал, что на сегодняшний день водородная технология слишком дорога, чтобы быть доступной для потребительского рынка, но затраты снизятся, поскольку автотранспортные компании инвестируют в технологию, чтобы вывести на рынок автомобили на топливных элементах в больших количествах.

Демонстрируя возможности прототипа BMW X5 на водороде, Гульднер прокатил корреспондента Reuters со скоростью 180 км в час по трассе рядом со штаб-квартирой автопроизводителя в Мюнхене. За несколько минут автомобиль был заправлен на АЗС Total настолько, что мог бы проехать 500 километров.

Гульднер пояснил, что BMW рассматривает автомобили на водородных топливных элементах как дополнение к своему будущему модельному ряду на аккумуляторах, предоставляя альтернативу клиентам, которые не могут заряжаться дома, хотят путешествовать далеко и быстро заправляться. Двигатель у водородного X5 такой же, как у полностью электрического BMW iX.

Но Кобб из Fitch Solutions считает, что пройдут годы, прежде чем европейская политическая поддержка автомобилей с водородным двигателем приведет к значительным продажам.

Автомобильная консалтинговая компания LMC прогнозирует, что применение водорода в различных отраслях, для коммерческих транспортных средств, авиации и энергосбережения, будут стимулировать его внедрение для легковых автомобилей, но в более долгосрочной перспективе.

”Мы просто не сможем осуществить такой проект в ближайшее время”, - сказал старший аналитик LMC Сэм Адхэм. По оценкам LMC, в 2030 году на модели с водородными топливными элементами будет приходиться всего 0,1% продаж в Европе, а рост начнется только после 2035 года. Перспективы этой технологии в мировой автомобильной промышленности и даже внутри автомобильных групп вызывают разногласия.

Audi, например, занимается разработкой топливных элементов, но генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс резко высказался по поводу автомобилей с водородным двигателем. ”Водородный автомобиль не решает проблему изменения климата, - написал он в Твиттере в этом году. - Пустопорожние дебаты - неуместная трата времени”.

Стефан Хербст, генеральный директор Toyota в Европе, придерживается другого мнения. Будучи членом бизнес-группы Hydrogen Council, которая прогнозирует, что к 2050 году водород будет использоваться в двигателях более 400 миллионов автомобилей, Хербст заявил о своей уверенности в том, что правительства, поставившие амбициозные цели по сокращению выбросов углерода будут продвигать водород наряду с электромобилями. ”Мы твердо уверены, что это не вопрос выбора, - добавил он. -Нам нужны обе технологии”.