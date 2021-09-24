Жителя Дагестана приговорили к условному сроку за экстремизм

Буйнакский городской суд Дагестана осудил местного жителя, который распространял призывы к экстремизму.

Было установлено, что житель села Верхнее Казанище размещал в интернете ролики, в которых призывал к осуществлению экстремистской деятельности. Подозреваемый полностью признал свою вину.

Суд осудил преступника по части 2 статьи 280 УК РФ ("публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.