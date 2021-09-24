Ограничения по коронавирусу продлили в Санкт-Петербурге до ноября

Власти Санкт-Петербурга продлили действующие в городе в связи с пандемией коронавируса ограничения до конца октября.

"По 31 октября продлеваются действующие запреты и ограничения", - информирует в пятницу пресс-служба городской администрации. Обновленное постановление подписано петербургским губернатором Александром Бегловым.

В общественным местах продолжает действовать масочный режим.

С 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, госучреждений и предприятий на постоянной основе "должны обеспечивать наличие у не менее 80% работников либо QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 или документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины".

В Петербурге с начала пандемии выявили 609 688 случаев заражения коронавирусом, смертность и госпитализация остаются на высоком уровне.