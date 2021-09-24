Исрафил Ашурлы: люди погибли на Эльбрусе из-за непрофессионализма проводников

Гибель пяти участников коммерческой группы, застрявшей накануне на Эльбрусе, объясняется нарушением всех альпинистских правил, и прежде всего непрофессионализмом тех, кто взялся отвести туристов на гору. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал легендарный альпинист Исрафил Ашурлы.

"Погибшие не были альпинистами. Это участники коммерческой группы, совершавшей восхождение на высочайшую точку Эльбруса с нарушением всех правил горовосхождения, которые соблюдают альпинисты. То есть они купили тур у компании, предложившей им совершить восхождение на Эльбрус, та предоставила им услуги горных гидов, чтобы сопроводить их к вершине и благополучно спустить вниз. По той информации, которая у меня есть, на группу из 16 человек было заявлено четыре гида", - прежде всего сказал он.

"В интервью организатора этого тура по фамилии Алимов говорится о "гидах-волонтерах". Но для профессионального гайдинга такое неприемлемо ни в каком виде. Я думаю, здесь мы столкнулись со случаем, когда на горе работали так называемые псевдогиды, то есть проводники, не имеющие лицензий и не прошедшие соответствующее обучение, взявшие на себя ответственность отвести людей на вершину, не ознакомившись даже с прогнозом погоды", - сообщил Исрафил Ашурлы.

"Наверняка эта группа еще и не была зарегистрирована в МЧС. Таким образом, псевдогиды повели большое количество людей на вершину и столкнулись с тем, что изменилась погода. Сейчас сентябрь уже заканчивается, приближается октябрь - в это время еще можно ходить на Эльбрус, но надо быть очень аккуратным. То есть коммерческая группа оказалась лицом к лицу с непрофессионализмом проводников, к сожалению", - подчеркнул легендарный альпинист.

Важный момент в этой трагедии - Эльбрус относится к категории несложных гор при условии, что все требования соблюдены. "Людям, которые впервые решаются покорить Эльбрус, надо понимать, что технически это несложная гора, но очень высокая, так что у них не должно создаваться обманчивого впечатления. Если говорить о категории сложности маршрута, которой оперируют альпинисты при восхождении, то Эльбрус относится к 1Б - на такие горы мы водим новичков, чтобы получить значок "Альпинист России" или "Альпинист Азербайджана", но в составе спортивных групп. Если же речь идет о людях без опыта, то они должны довериться профессиональным гидам, имеющим лицензию", - пояснил Исрафил Ашурлы.

"Есть российская школа гидов и Ассоциация горных гидов России. Есть гиды, которые завершили обучение в международных школах гидов и получили соответствующие жетоны и удостоверения. Как правило, профессиональные гиды - альпинисты высокого уровня, обычно первого разряда и выше, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. То есть это люди с огромным спортивным опытом, серьезным бэкграундом технически сложных восхождений, обученные искусству водить неподготовленных людей в горы, а затем живыми и здоровыми возвращать их вниз", - рассказал легендарный альпинист.

"К сожалению, в настоящий момент на Эльбрусе очень много людей, которые называют себя гидами, но таковыми не являются. Они собирают группы, замечу, не бесплатно, и водят людей на вершину. Мы иногда называем таких группы "паровозы", потому что на группу из 16 человек может быть всего один гид. Это недопустимо, поскольку, если что-нибудь случится с кем-то из участников восхождения и его потребуется срочно спустить вниз, то что делать с остальными участниками? Подготовленных гидов должно быть достаточное количество, и они должны уметь оказывать профессиональную помощь", - сообщил он.

В число профессиональных навыков гида входит оценка состояния участников восхождения до того, как кому-нибудь станет плохо. "Нужно уметь вовремя развернуть человека, сказать: "Нет, сейчас вы не готовы совершать восхождение, надо спускаться вниз. Гора постоит, мы всегда успеем сделать это в следующий раз". Лучше десять раз спуститься, чем один раз подняться и уже никогда не спуститься. Поэтому тем, кто впервые отправляется в горы, я тщательно рекомендую проверять компании, с которыми они идут. В интернете очень много такого рода компаний получают отрицательные отзывы, и это надо обязательно принимать во внимание", - призвал Исрафил Ашурлы.

"Не надо искать компании подешевле. Там, где дешево и сердито, не факт, что хорошо и безопасно. Профессиональные гиды заплатили за свое обучение, получили лицензии, понимают, каково рода услуги они оказывают. Серьезные компании набирают только профессиональных гидов и очень внимательно к этому относятся. Они могут запросить соответствующие деньги, но тут надо просто понимать, что экономия идет в ущерб безопасности. При всей несложности Эльбрус в год забирает по несколько человек, порой даже идущих с сильным гидом, даже профессиональных спортсменов, поскольку в условиях непогоды эта гора становится ужасной. Поэтому, честно говоря, я за то, чтобы на Эльбрусе работали только профессионалы, чтобы уменьшить эту печальную статистику", - заключил легендарный альпинист.