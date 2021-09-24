ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму

Результаты выборов в Госдуму, прошедших в России с 17 по 19 сентября, утверждены, соответствующий протокол подписали все 15 членов ЦИК.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоговые протоколы избиркомов по выборам объективно отражают результат голосования.

ЦИК "признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными", подчеркнула Памфилова.

"Единая Россия" получила в Госдуме нового созыва 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21 и "Новые люди" - 13. Также в Госдуму прошли представитель от "Родины" Алексей Журавлев, Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от "Гражданской платформы" и пять самовыдвиженцев, среди которых Владислав Резник, Дмитрий Певцов, Леонид Бабашов, Олег Леонов и Анатолий Вассерман.

Отметим, что на прошлых выборах в Госдуму "Единая Россия" набрала 343 мандата, КПРФ - 42, ЛДПР - 39, "Справедливая Россия" - 23.