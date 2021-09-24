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Пыльная буря накрыла Мангистау

Пыльная буря накрыла Мангистау

В Бейнеуский район Мангистауской области нагрянула пыльная буря, сообщает пресс-служба акимата района. 

Очевидцы отмечают, что местным жителям сложно найти дорогу из-за резкого ухудшения видимости и ветра. 

Стоит подчеркнуть, что из-за бури школьникам дневной смены отменили занятия.

"Школьники перешли на онлайн-формат обучения. Просим следить за тем, чтобы школьники не выходили из дома", - сказано в сообщении.

В акимате добавили, что в связи с плохой погодой полиция усилила работу на дорогах республиканского значения.

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Вестник Кавказа

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