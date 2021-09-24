В Московской области из-за роста заболеваемости COVID-19 развернут дополнительные койки

В Московской области из-за увеличения числа больных с коронавирусом COVID-19 будет развернут дополнительный коечный фонд. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте министерства здравоохранения региона.

"Осенью традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. На это повлияло окончание сезона отпусков, начало нового учебного года, а также сезонный рост простудных и вирусных заболеваний", - заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, если по данным на 1 сентября за сутки было выявлено около 550 новых случаев заражения коронавирусом, то сегодня уже более 1 тыс случаев. "Поэтому мы разворачиваем дополнительный коечный фонд", - пояснила она.

В материале Минздрава подчеркивается, что на сегодняшний день в регионе насчитывается 7,2 тыс коек для лечения COVID-19 и пневмонии, до 29 сентября будет развернуто еще порядка 950 коек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Московской области зарегистрированы 441 617 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 386 313 жителей Подмосковья, умерли - 8120.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 230 млн, из них более 4,7 млн человек скончались.