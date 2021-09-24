Попова рассказала об уникальной ситуации с гриппом в России
В этом году сезон гриппа в России начался необычно рано, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Тот грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришел. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля в РФ <...>, групповая заболеваемость [фиксировалась] в августе и в разных субъектах РФ", - поделилась Попова в интервью телеканалу "Россия-1".
Напомним, в России проходит вакцинация от гриппа, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, прививку следует сделать 60% граждан.
Вестник Кавказа
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