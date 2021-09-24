Саакашвили вернется в Грузию в ближайшее время

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что вернется в страну к муниципальным выборам и призвал своих сторонников проявить активность для смены власти.

"Я, конечно, выполню то, что сказал, но если грузинский народ не будет активным, Миша ничего не сможет сделать. Во всем этом есть своя логика. Поэтому у нас осталось несколько дней, чтобы действовать", - заявил он.

Саакашвили отметил, что задачей граждан должно быть немедленное изменение политической ситуации в Грузии. Он также уверен в том, что смена власти произойдет путем внеочередных парламентских выборов, которые "должны быть назначены после поражения правящей партии "Грузинская мечта" на муниципальных".