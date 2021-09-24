В Армении заявили о готовности постепенно урегулировать отношения с Турцией

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил в ходе брифинга в правительстве, что республика готова постепенно урегулировать отношения с Турцией.

"Мы уже говорили о необходимости установить мир во всем регионе. И в этом контексте мы должны урегулировать отношения с Турцией, процесс должен быть постепенным. Мы уверены, что одной из возможностей урегулирования этих отношений являются встречи на высоком и высшем уровне", - сказал Григорян.

Он также напомнил, что Армения ранее неоднократно заявляла, что отношения с Турцией должны быть урегулированы без предусловий, поскольку с предусловиями очень сложно достичь позитивного результата. "Мы надеемся, что мы начнем диалог без предусловий", - цитирует секретаря Совбеза ТАСС.