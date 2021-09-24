Синоптики рассказали, когда в Узбекистане похолодает

Согласно прогнозу Узгидромета, в выходные дни в республике будет жарко, прохлада придет в понедельник.

"Сегодня и завтра по Узбекистану сохранится солнечная и очень теплая погода. Столбик термометра в дневные часы будет подниматься до отметки 32-34 градуса, что на 4-6 градусов выше нормы этих дней. В воскресенье вынос теплой воздушной массы сохранится по большей части территории республики, в ночные часы температура составит 15-17 градусов, днем – от 35 до 37 градусов", – поделились синоптики.

Холодный воздух придет в северные районы республики из Поволжья, к вечеру воскресенья по Каракалпакстану и Хорезмской области может пройти дождь, температура воздуха понизится до 20-25 градусов.

В понедельник похолодание распространится, температурный фон по республике резко снизится, ветер усилится. Начало новой рабочей недели готовит комфортную температуру - 23-27 градусов днем, 12-15 по ночам.

Во второй половине недели в Узбекистане продолжится похолодание.