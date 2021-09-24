В Ставрополе внесли приговор хулиганам, напавшим на отца с ребенком

Магомеда Кадиева и Карина Амирханова осудили за избиение весной жителя Ставрополя, который держал за руку своего ребенка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

В суде было доказано, что во время конфликта на улице юноши избили 41-летнего мужчину, который шел по улице с трехлетним сыном.

"В результате потерпевший упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись. Мужчина с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован в больницу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что молодых людей приговорили 3,5 годам тюремного заключения по статьям УК РФ "Хулиганство" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".