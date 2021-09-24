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Евросоюз призвал Россию ответственно вести себя в киберпространстве

Евросоюз призвал Россию ответственно вести себя в киберпространстве

Верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз призвал Россию к "ответственному поведению" в киберпространстве.

"Ряд стран - членов ЕС столкнулся с вредоносной киберактивностью, которая получила общее название Ghostwriter, и они связывают эти действия с российским государством", - сказано в заявлении главы европейской дипломатии.

"Мы призываем Российскую Федерацию придерживаться норм ответственного поведения в киберпространстве", - отметил Боррель.

Он также пообещал обсудить случаи хакерской деятельности, приписываемой РФ, на европейском уровне, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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