Евросоюз призвал Россию ответственно вести себя в киберпространстве

Верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз призвал Россию к "ответственному поведению" в киберпространстве.

"Ряд стран - членов ЕС столкнулся с вредоносной киберактивностью, которая получила общее название Ghostwriter, и они связывают эти действия с российским государством", - сказано в заявлении главы европейской дипломатии.

"Мы призываем Российскую Федерацию придерживаться норм ответственного поведения в киберпространстве", - отметил Боррель.

Он также пообещал обсудить случаи хакерской деятельности, приписываемой РФ, на европейском уровне, передает ТАСС.