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Италия не откроется для россиян в 2021 году, считают в АТОР

Италия не откроется для россиян в 2021 году, считают в АТОР

В Ассоциации туроператоров России не прогнозируют открытия Италии для российских туристов в 2021 году.

"Вряд ли в этом году", - заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на соответствующий вопрос в пятницу.

Напомним, в июне Россия возобновила авиасообщение с Италией, но въезд в европейскую страну по туристическим визам пока невозможен. В Италию в настоящее время можно приехать с целью работы, учебы, лечения и ухода за родственниками.

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