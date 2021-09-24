Италия не откроется для россиян в 2021 году, считают в АТОР

В Ассоциации туроператоров России не прогнозируют открытия Италии для российских туристов в 2021 году.

"Вряд ли в этом году", - заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на соответствующий вопрос в пятницу.

Напомним, в июне Россия возобновила авиасообщение с Италией, но въезд в европейскую страну по туристическим визам пока невозможен. В Италию в настоящее время можно приехать с целью работы, учебы, лечения и ухода за родственниками.