Стало известно, кто войдет в Госдуму от "Новых людей"

Партия "Новые Люди" сформирует в Госдуме фракцию из 13 человек.

В пресс-службе партии сообщили, что в думу войдут лидер партии Алексей Нечаев, глава центр исполкома Владислав Даванков, глава фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" Александр Демин и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Свои мандаты однопартийцам передадут лидер территориальной группы по Краснодарскому краю и Адыгее Сергей Кусмаков, глава территориальной группы в Пермском крае Денис Шитов, а также второй номер списка Сергей Исаев.

От Прикамья в Госдума пройдет секретарь совета регионального отделения партии в Удмуртии Сергей Чудаев. Также фракция "Новых людей" включит Сангаджи Тарбаева, Георгия Арапова, Владимира Плякина, Ксению Горячеву, Григория Шилкина, Максима Гулина, Амира Хамитова и Розу Черемис.