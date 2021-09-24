Пермский стрелок пришел в себя в больнице

Устроивший стрельбу в Пермском государственном университете 18-летний Тимур Бекмансуров пришел в сознание после ранения, министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

"Состояние нападавшего лучше, чем оно было в самом начале. Он в сознании", - приводит ее слова "Интерфакс".

Она также отметила, что число пострадавших в результате стрельбы в образовательном учреждении растет с каждым днем.

"Их уже 47. Количество лиц, обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, каждый день прибавляется. На сегодняшний день 47", - добавила Крутень.

Напомним, что 20 сентября Бекмансуров устроил стрельбу в здании Пермского государственного университета. В результате нападения стрелка погибли шесть человек.