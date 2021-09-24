Песков рассказал о рабочих планах Путина на субботу

В субботу, 25 сентября президент России Владимир Путин пообщается по видеосвязи с руководством политических партий и избранными губернаторами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, несмотря на то, что завтра суббота, у президента будет насыщенный рабочий день.

Песков подчеркнул, что в начале второй половины дня Путин встретится с руководством политических партий, а затем пообщается с избранными главами субъектов РФ.

Представитель Кремля также заявил, что в субботу глава государства проведет по видеосвязи ряд внутренних совещаний, передает ТАСС.