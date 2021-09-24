Олимпийский призер из России перешел в "Барыс"

Бывший конькобежец Иван Скобрев вошел в тренерский штаб хоккейного клуба "Барыс", сообщает пресс-служба команды из Нур-Султана.

Призер Олимпиады в Ванкувере будет выполнять функции тренера по физподготовке.

Стоит отметить, что Скобрев последние четыре года входил в тренерский штаб московского "Динамо".

На счету Ивана Скобрева серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр в Ванкувере, а также золото на чемпионатах мира и Европы по конькобежному спорту.